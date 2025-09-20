Ataque cibernético afeta aeroportos europeus e causa atrasos

Por
Redação 5
-
Foto: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Um ataque cibernético aos sistemas de check-in e embarque causou atrasos e congestionamentos em diversos aeroportos europeus, segundo autoridades neste sábado (20). O Aeroporto de Bruxelas foi um dos mais afetados, operando apenas com check-in manual e registrando forte impacto nos horários de voos.


O ataque ocorreu na noite de sexta-feira (19) e teve como alvo um provedor de serviços usado por vários aeroportos, incluindo os de Berlim (Brandemburgo) e Londres Heathrow. Este último classificou o problema como “técnico”, atribuído à empresa americana Collins Aerospace, subsidiária da RTX Corp., responsável por fornecer tecnologia para check-in, impressão de cartões de embarque e despacho de bagagens.

A Collins não oferece check-in direto aos passageiros, mas sua tecnologia é usada por muitas companhias aéreas. A base britânica da empresa não se pronunciou.

Os aeroportos recomendaram que passageiros verifiquem o status de seus voos. Aeroportos da região de Paris (Roissy, Orly e Le Bourget) não relataram problemas.

Fonte: Terra

Artigo anteriorSeminf resgata memória da cidade com revitalização da histórica praça dos Remédios
Próximo artigoManaus participa do ‘Clean Up Day’ com garis da alegria e equipes de educação ambiental

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui