SEMSA de Rio Preto da Eva faz balanço do último quadrimestre de 2022

Na manhã desta quarta-feira (29), A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto da Eva (SEMSA/RPE), prestou conta das ações realizadas durante o último quadrimestre de 2022, que corresponde aos meses de setembro a dezembro. Os relatórios foram apresentados à população durante audiência pública realizada na Câmara Municipal de Vereadores, e contou com a presença da secretária de saúde do município, Aila Carla Bernardino, coordenadores, gerentes, funcionários da SEMSA e representantes do Conselho Municipal de Saúde.

Um café da manhã foi servido para todos os presentes. Antes de a audiência começar, um minuto de silêncio foi respeitado em memória de Ricardo Cardenes Bargues, funcionário da Vigilância em Saúde, que faleceu há uma semana. Só depois é que os dados foram apresentados por cada setor.

Na Atenção Primária, em quatro meses, um total de 12.825 consultas foram realizadas por médicos e 31.085 exames solicitados em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), de Rio Preto da Eva. Os dados também apontam 3.409 consultas e 12.143 procedimentos odontológicos realizados, e mais de 79 mil visitas domiciliares realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Já no Hospital Thomé de Medeiros Raposo, de setembro a dezembro do ano passado, 61.468 pessoas receberam atendimentos na unidade, sendo os mais realizados, a aplicação de medicamentos (injeção) e exames laboratoriais.

A Vigilância em Saúde de Rio Preto da Eva notificou 52 casos de malária, 02 de leishmaniose, 15 de dengue, 01 caso de sífilis em gestante e 01 caso de hanseníase no último quadrimestre. Trabalhos de borrifação intradomiciliar, campanhas de vacinação e inspeção a estabelecimentos foram realizados pelas equipes da FVS/RPE.

Dados de ocorrências atendidas pelo SAMU do município e dos atendimentos realizados pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) também foram apresentados.

A saúde de Rio Preto da Eva conta com mais de 400 profissionais, 1 Hospital e 9 Unidades Básicas de Saúde, sendo 5 na zona rural e 4 na zona urbana.