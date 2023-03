Inteligência Artificial, ChatGPT, vai mudar o mercado de trabalho e o streaming

Com atitudes cada vez mais idênticas ao do ser humano, o ChatGPT chega para modernizar ainda mais o mercado. Essa ferramenta com base na Inteligência Artificial está mudando o universo corporativo.

Para especialistas da área, o ChatGPT seria capaz de automatizar processos de contratação, no campo jurídico, permitiria a extração de grandes quantidades de documentação. Em pesquisa e desenvolvimento, agilizaria a descoberta de medicamentos por meio da compreensão de doenças.

“É um assistente, uma conversa em texto virtual que acessa de maneira inteligente um grande banco de dados pra execução de tarefas de uma maneira conversacional. A utilização vai aumentar a produtividade e, com isso, menos pessoas serão contratadas no mercado de trabalho”, disse o head de inovação da Mesa, André Araújo, head de inovação da Porto Digital.

Ainda de acordo com o especialista, a expectativa com a implantação do ChatGPT é uma experiência de trabalho mais eficiente, ou seja, eliminação de tarefas repetitivas. “É um alto valor agregado a qualquer tipo de serviço. Muitas startups já lidam com esse modelo de linguagem, compreensão de texto. Portanto, também haverá uma demanda alta por profissionais de tecnologia”, explicou Araújo.

Para o especialista, o ChatGPT tem a vantagem de resolver pequenos problemas por ter uma interface inteligente. Por outro lado, é preciso não ficar acomodado com o uso da ferramenta.

“Os modelos não são perfeitos, mas todo mundo deverá aprender a usar daqui para frente e o usuário não pode se acomodar com o uso dessa ferramenta por ser prática. Esse modelo lê vários textos e consegue responder com propriedade tudo, mas é necessário ter alguns cuidados”, enfatizou Araújo.

Custos e resultados

Quanto aos custos para a implantação da ferramenta, os números podem variar de acordo com a finalidade e quantidade de dados necessários para treinar o modelo. Com mais de 25 anos de experiência no mercado publicitário, o CEO e fundador da Soul TV, plataforma global de canais de TVs para streaming, Ricardo Godoy, explica mais sobre os custos.

“Empresários que desejam desenvolver chatbots simples podem utilizar versões pré-treinadas do GPT disponíveis comercialmente. Porém, se o empresário precisa treinar um modelo personalizado para sua empresa, o custo pode ser mais alto, pois será necessário coletar e processar um grande conjunto de dados para alimentar o modelo, além do processo computacionalmente intensivo de treinamento. Em resumo, o custo do uso do GPT depende das necessidades e objetivos da empresa, bem como da quantidade de recursos necessários para treinar e implementar o modelo”, salientou.

Para o especialista, toda tecnologia é produto da inteligência, inclusive a artificial. “O ser humano é o protagonista, porém o mais importante é construir valores interiores que nos ajudem a suportar toda a adversidade imposta nas mais variadas jornadas. A resiliência, as virtudes para nos fortalecer por dentro definem a mudança de rota da realidade das coisas. Essas qualidades estão além da inteligência, elas vêm da alma, do interior de cada um de nós”, completou.

Como resultados, o CEO da Apponte, Marcos D’Alessandro, informou que, em geral, o ChatGPT e outras tecnologias de IA têm o potencial de mudar significativamente o mercado de trabalho. “Já tem gente vendendo serviços de criação de textos de anúncios antes feitos por uma agência digital e uma equipe superespecializada que demorava semanas para entender o contexto, o público-alvo e depois criar alguns testes de anúncio. O ChatGPT faz isso em segundos”.

Atualmente, de acordo com o especilista uma série de empresas já usa a nova tecnologia da OpenAI. A mais famosa delas é o Duolingo, aplicativo de ensino de idiomas. A empresa lançou o Duolingo Max, nova assinatura da plataforma que dá acesso ao uso da inteligência artificial, permitindo a prática de conversação e explicações detalhadas para cada resposta.