Trabalhadores comem ‘o pão que a P&G amassou’ no café da manhã

Não é a primeira vez que a Procter & Gamble (P&G em Manaus), serve alimentos de péssima qualidade nas refeições servidas aos seus trabalhadores, tanto no café da manhã, quanto no almoço e jantar, em todos os turnos.

Mas no café da manhã de hoje, o pão servido, parece que alguém pisou em cima. No caso a direção da P&G, depois de comprar o alimento da sua fornecedora Soldex.

Também não é a primeira vez que o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, denuncia a empresa no Ministério Público do Trabalho (MPT), Suframa e nos órgãos de fiscalização do Governo, mas, infelizmente, o Sindicato não tem o poder de polícia e nem de justiça.

“As reclamações de comidas estragadas são constantes”, disse o presidente, ao lamentar os alimentos que chegam com insetos vivos, se debatendo dentro do pão.

Novo cardápio

Hoje (29/03/2023), a o cardápio da P&G veio com recheio extra no café da manhã.

Ou seja, a Soldex serviu o “nutritivo pão com Tapurú”, também conhecido como Gongo, que é uma larva de besouro que se desenvolve no interior de alimentos estragados, velhos, bolorentos. Denunciam os funcionários da empresa.