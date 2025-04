Semsa imuniza mais de 286 mil animais contra a raiva, aponta relatório

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), alcançou um total de mais de 286 mil gatos e cães imunizados durante a Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, realizada de outubro a dezembro de 2024, e as ações de vacinação em pontos fixos, em parceria com clínicas veterinárias, de janeiro a março deste ano. As atividades, coordenadas pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, integram as ações da gestão municipal para controle e erradicação da raiva.





Mais de 277 mil animais, sendo 179 mil caninos e 98 mil felinos, receberam a vacina contra a raiva durante a campanha municipal, que ocorreu no período de 1º de outubro a 20 de dezembro. Outros 9.386 bichos tomaram a dose em mais de 40 pontos fixos, dentre eles o CCZ Manaus, unidades de saúde da rede municipal e clínicas veterinárias parceiras da iniciativa. O saldo das ações foi de mais de 286 mil vacinados.

No balanço da ação, o gerente do CCZ Manaus, veterinário Rodrigo Araújo, aponta que a campanha de 2024 chegou próximo da meta de 295.077 bichos, superando a previsão para gatos, que era de 80.000, e ficando pouco abaixo do previsto para cães, de 215.077.

Mobilização

A Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal de 2024 incluiu ações na zona rural, incluindo comunidades de áreas ribeirinhas e de ramais e vicinais das rodovias AM-010 (Manaus-Itacoatiara) e BR-174 (Manaus-Boa Vista); e na zona urbana, com vacinação de casa em casa, em todos os bairros da cidade, e em pontos fixos e estratégicos temporários, incluindo supermercados parceiros da iniciativa.

De janeiro a março, relata Rodrigo, a mobilização foi estendida com a vacinação gratuita de cães e gatos em clínicas veterinárias de todas as zonas urbanas da capital, em parceria com o CCZ Manaus/Semsa.

O gerente do CCZ assinala o resultado positivo das parcerias com redes de supermercados e clínicas veterinárias, sendo que estas participaram pela primeira vez de ações de vacinação em articulação com a gestão municipal.

“Com essas parcerias, ampliamos o acesso ao serviço para muitos tutores, que não conseguiram vacinar seus cães e gatos nas visitas domiciliares e que tiveram a oportunidade de levá-los para receber a dose em uma clínica mais próxima de suas casas”, aponta.

Rodrigo reforça que a vacinação de cães e gatos contra a raiva não é ofertada apenas durante a campanha antirrábica municipal, mas segue disponível durante o ano todo no CCZ Manaus, na avenida Brasil, bairro Compensa, na zona Oeste, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, bem como em ações eventuais na capital.

“Graças a esse trabalho não há casos positivos de raiva em Manaus há mais de 25 anos”, assinala o gerente, destacando que a vacinação de cães e gatos contra a doença é gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo anual e obrigatória para animais saudáveis, com idade a partir de três meses.

Controle e erradicação

A vacinação de cães e gatos contra a raiva é ofertada regularmente no CCZ Manaus, sendo reforçada nas campanhas anuais de vacinação antirrábica da Semsa, como parte das ações da gestão municipal para controle e erradicação da raiva.

A doença é causada pelo vírus Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, e pode ser transmitida aos seres humanos pelo contato com a saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordedura, ou ainda por arranhadura ou lambedura.

A raiva é uma doença infecciosa grave, sem cura, sendo quase sempre letal para as vítimas que não são vacinadas antes ou após a exposição ao vírus.

Para informações ou esclarecimentos sobre a vacinação antirrábica na rede municipal, os usuários podem entrar em contato com o CCZ Manaus via WhatsApp, nos números (92) 98842-8359 ou 98842-8484, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.