Semsa realiza curso informal de autocuidado para diabéticos e hipertensos na zona Norte

Visando qualificar as pessoas com hipertensão arterial ou diabetes para o controle dessas condições e a prevenção de agravos comumente associados a elas, a Prefeitura de Manaus abre uma nova turma do Curso Informal sobre Autocuidado para Hipertensos e Diabéticos, na quarta-feira e na quinta, 17 e 18/4. A nova turma do curso, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), é voltada a usuários da zona Norte e acontecerá no auditório da Unidade de Saúde da Família (USF) Amazonino Mendes, no bairro Lago Azul.





O curso será realizado no horário matutino, com início às 8h30 nos dois dias. Os interessados podem realizar a inscrição, de forma presencial e gratuita, na USF Amazonino Mendes, na avenida da Esperança, 550, ou na USF Dr. José Figliuolo, na rua Rio Maicuru, s/n, conj. Viver Melhor, ambas situadas no bairro Lago Azul.

No curso, os usuários terão orientações sobre autocuidado, hábitos saudáveis, qualidade de vida e prevenção de doenças ligadas à hipertensão arterial e ao diabetes, a exemplo de insuficiência renal, pé diabético e doenças cardíacas. A formação inclui conhecimentos básicos acerca das condições crônicas, e noções de outras áreas da saúde, como educação física, saúde bucal, farmácia e nutrição.

“Também vamos apresentar aos participantes o programa HiperDia, ofertado na rede básica municipal e que é voltado justamente ao cadastro e acompanhamento de usuários hipertensos e diabéticos”, antecipa a chefe do Núcleo de Atenção à Saúde de Pessoas com Doenças Circulatórias e Diabetes, enfermeira Nádia Brito.

Segundo Nádia, o curso informal reúne conhecimentos essenciais para o dia a dia de usuários com condições crônicas, incluindo cuidados na aferição da pressão arterial; manejo de insulinas e outras medicações; cuidados com os pés; higiene bucal; alimentação saudável, com foco em plantas, frutas e verduras regionais; e benefícios das atividades físicas e das Práticas Integrativas Complementares de Saúde (Pics).

“Essas orientações e cuidados contribuem para que a pessoa consiga manter seus indicadores de saúde em níveis adequados, propiciando para ele ou ela maior qualidade de vida e bem-estar, e prevenindo doenças decorrentes da hipertensão e do diabetes”, aponta Nádia.

A turma será conduzida por uma equipe multidisciplinar, contando com profissionais das USFs Amazonino Mendes e Dr. José Figliuolo, gerenciadas pelo Distrito de Saúde (Disa) Norte, entre enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, farmacêuticos e cirurgiões-dentistas.

Próxima turma

Após a zona Norte, a Semsa Manaus realiza uma nova turma do Curso Informal sobre Autocuidado para Hipertensos e Diabéticos para os usuários hipertensos e diabéticos da área do Disa Oeste, nos dias 24 e 25 deste mês, também no horário matutino. A atividade será no Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana, na avenida Brasil, bairro Compensa.

As inscrições para a próxima turma da formação são gratuitas e podem ser feitas por meio do link https://forms.gle/PLWyAVCWGBeTMxVG9.