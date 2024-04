Manacapuru recebe ação integrada com foco no ordenamento turístico

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) e a Polícia Turística da Polícia Militar (Politur), Secretaria Municipal de Turismo, Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Finanças, realizaram na manhã desta segunda-feira (15/04) uma ação integrada de ordenamento turístico na cidade de Manacapuru (localizada a 68km de Manaus).





Na terra da Ciranda, a ação integrada visa o ordenamento turístico, com órgãos municipais e estaduais atuando de forma integrada para orientação e fiscalização em diversos estabelecimentos, tais como meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras, parques temáticos, bares e restaurantes, entre outros.

De acordo com a gerente da Diretoria de Desenvolvimento do Turismo da Amazonastur, Lara Alencar, no município, há uma grande procura por parte dos prestadores de serviço. “Com mais de 16 mil acessos até agora, fica claro que há um grande interesse dos turistas em conhecer Manacapuru. Além disso, os prestadores de serviços locais estão ansiosos para fazer parte dessa plataforma”, detalhou a gestora.

Essas ações fazem parte das estratégias do Governo do estado para promover o turismo seguro para os visitantes no Amazonas. Além disso, contribuem para a regularização e segurança das empresas inseridas no Cadastur, o cadastro de pessoas físicas e jurídicas do Ministério do Turismo (MTur) que atuam no setor.

Entre os dias 15 a 18 de abril, das 8h às 16h, serão oferecidos atendimentos volantes de credenciamento no Amazonas To Go e informações sobre o Financiamento +Crédito Amazonas Turismo.

Workshop Turismo Sustentável

O Workshop Turismo Sustentável em Manacapuru, será realizado nesta terça-feira, dia 16 de abril, de 8h30 às 12h, no Sebrae, localizado na Rua Carolina Fernandes, 380 – Terra Preta.

O Workshop Turismo Sustentável consiste na realização de palestras sobre o desenvolvimento social e econômico do turismo local.

Amazonas to Go

O Amazonas To Go é uma ferramenta inédita, desenvolvida pela Amazonastur, oferecendo informações fáceis e seguras sobre hospedagens, restaurantes, guias credenciados e demais informações que o turista necessitar, por meio de um chatbot que redireciona ao aplicativo de mensagens Whatsapp. São 37 empreendimentos em Manacapuru credenciados na plataforma.

Para a gerente do Hotel WSH, Márcia Lima a sensibilização é positiva, tendo em vista que também garante maior segurança para os visitantes.

“A divulgação no Amazonas to Go traz mais turistas para nós e também inibe outros empreendimentos de prestar serviços de maneira ilegal. Agora, com essa regularização, podemos mostrar um serviço mais eficiente, visando o melhor atendimento e segurança para o turista”, disse a gerente.

Segurança

A Polícia Turística (Politur) conta com servidores bilíngues para atender ocorrências e orientar os visitantes da cidade. Os turistas podem solicitar apoio pelos números (92) 998842-1769 e também pelo 190.

Os visitantes podem conferir os estabelecimentos cadastrados no Cadastur no site https://cadastur.turismo.gov.br/hotsite/#!/public/capa/entrar.