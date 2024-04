Haddad confirma que salário mínimo deve ser de R$ 1.502 em 2025

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou hoje que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2025 incluirá uma meta de déficit fiscal zero, o que significa que as despesas serão equivalentes às receitas.





Em uma entrevista à GloboNews, Haddad também mencionou que o projeto definirá o salário mínimo em R$ 1.502 para o ano de 2025. Esse aumento segue a nova política de valorização do salário mínimo proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, levando em consideração o crescimento do PIB, além da inflação.

O PLDO será apresentado hoje no Congresso Nacional por representantes do Ministério do Planejamento e Orçamento e do Ministério da Fazenda. Além da meta fiscal para 2025, o projeto também delineará as metas fiscais para o período de 2025 a 2028.

Essa nova meta para 2025 representa uma mudança em relação à indicação anterior de que o governo buscaria um superávit de 0,5% do PIB. Na semana passada, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já havia sugerido essa possível alteração.

Fonte: Terra