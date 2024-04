Autaz Mirim terá interdição temporária nesta terça-feira, 16

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá interditar, nesta terça-feira, 16/4, trecho da avenida Autaz Mirim (mais conhecida como Grande Circular), no sentido para a rotatória do Produtor, entre 20h e 22h. A interdição é motivada pela realização de obras de recapeamento na via e inicia a partir do cruzamento da Autaz Mirim com a Hilário Gurjão – próximo ao Supermercado DB – e segue até a rotatória do Produtor.





Agentes de trânsito e fiscais de Transporte estarão no local para orientar condutores e usuários do transporte coletivo.

As linhas de ônibus que trafegam pela avenida Autaz Mirim, no sentido Terminal 4 (Jorge Teixeira), irão desviar à direita na Hilário Gurjão, depois, à esquerda na avenida Itaúba, e então prosseguir pela avenida Camapuã até o Terminal 4.

Outras linhas também serão alteradas pela interdição de duas horas e os usuários serão orientados in loco por fiscais de transporte sobre as mudanças.