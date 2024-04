Casal é preso com arma, drogas e munições em comunidade de Barcelos

Um homem, de 26 anos, e uma mulher, de 20 anos, foram presos, no domingo (14), por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, na Comunidade de Moura, em Barcelos a (399 quilômetros de Manaus). A prisão foi efetuada pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que cumpre a operação Fronteira Mais Segura, na Base Fluvial Arpão 2, coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).





A prisão dos suspeitos foi registrada por volta das 15h, logo após uma denúncia de que um grupo suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas estava escondido na referida comunidade. As informações indicavam, ainda, que os suspeitos estavam portando armas, dentre outros utensílios usados para a prática criminosa.

As equipes da Base Arpão 2 se deslocaram ao local informado, onde localizaram o casal suspeito. Durante revista autorizada pelo homem, a PMAM encontrou no imóvel um revólver calibre 38, três munições intactas, porções de entorpecentes e pinos usados para acondicionar drogas.

Após a prisão, o casal informou que em outra residência pertencente a ele, estavam outros três suspeitos. As equipes se deslocaram ao endereço informado, mas os suspeitos não foram encontrados. No entanto, foram apreendidas outras porções de materiais ilícitos.

Ao todo, foram apreendidos cinco pacotes com maconha do tipo skunk, a arma, as munições, duas balanças de precisão, R$ 420,85 em espécie, quatro celulares, 500 pinos vazios, câmeras para monitoramento eletrônico, entre outros. A apreensão resultou em um dano de R$ 11 mil ao crime.

Os suspeitos e todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Polícia Civil (PC-AM), que integra as equipes da Base Arpão 2.