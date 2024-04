Wilson Lima amplia para 97 o número de leitos do Hospital da Criança Zona Oeste

O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (15/04), 15 novos leitos de internação no Hospital e Pronto-Socorro da Criança (HSPC) Zona Oeste, no bairro Compensa. Com a ampliação, a unidade passa a contar com 97 leitos divididos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), enfermaria, centro cirúrgico, observação e internação.





A ampliação reforça o atendimento aos pacientes com síndromes respiratórias. O governador destacou que esses investimentos também estão ocorrendo em outras unidades para garantir um atendimento de qualidade a população.

“Há uma preocupação nossa para que esse atendimento possa ser feito com agilidade e a gente está fazendo algumas mudanças para que o fluxo possa ter uma celeridade e que os pais não fiquem tanto tempo aqui na unidade de saúde, que tenham essa pronta-resposta”, disse o governador.

A unidade funciona de portas abertas, em tempo integral, e até então contava com 82 leitos.

A secretária de Estado de Saúde, Nayara Maksoud, explica que os novos leitos ampliam a capacidade de internação da unidade, que atende a casos de média e alta complexidade, especialmente em relação às síndromes respiratórias.

“O HPS Zona Oeste passou por todo um incremento na sua estrutura física e a primeira entrega que nós estamos fazendo é aqui, hoje, 15 leitos que se somam a um total de mais de 50 leitos pediátricos que já foram implementados na rede de saúde do Amazonas no governo Wilson Lima”, acrescentou a secretária de Saúde, Nayara Maksoud.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), a rede pública estadual contabiliza, atualmente, aproximadamente mil leitos clínicos pediátricos distribuídos em 86 unidades.

Em 2023, de janeiro a dezembro, o HPSC Zona Oeste atendeu mais de 78,5 mil pacientes pediátricos com a oferta de serviços de urgência e emergência em pediatria, ortopedia, cirurgia geral, dentre outros. A unidade possui laboratório e setor de imagens, que juntos realizaram mais de 216 mil exames somente ano passado.

Outros investimentos

Além de inaugurar pela primeira vez na história do Amazonas 36 leitos de Unidade de Terapia Intensiva no interior do estado para adultos e neonatal, a atual gestão do Governo do Amazonas contabiliza outros investimentos e entregas importantes na área da Saúde, como a realização inédita de 33 implantes cocleares e 30 transplantes renais apenas em 2024, além de 48 cirurgias bariátricas em 2023.