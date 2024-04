Você sabe o que pode ou não fazer quando tira a CNH Provisória?

Especialista alerta as regras para quem quer conquistar a sonhada carteira de habilitação





O processo para ter o tão desejado direito de dirigir vai além das aulas e provas (teóricas e práticas). Ao ser aprovado no teste final, o condutor passará pelo período probatório, conhecido como a carteira provisória, chamada de Permissão para Dirigir (PPD), documento emitido pelo Detran, com validade de 12 meses para dirigir em ruas, avenidas, estradas e até rodovias, funciona como um “teste drive”.

“Essa experiência serve para avaliar o condutor e é imprescindível seguir as leis de trânsito e evitar erros que levem à sua cassação, como manter a velocidade mínima e máxima exigidas pelos radares, se atentar ao uso do cinto de segurança, dirigir alcoolizado e disputar corridas ou rachas, por exemplo”, aponta Roberson Alvarenga, especialista em trânsito e CEO da Help Multas, rede especializada em recursos de multas de trânsitos, suspensão e cassação da CNH.

Somente após o prazo de um ano e, claro, caso o motorista não tenha cometido multas graves e gravíssimas, nem seja reincidente em multas médias, ele poderá receber sua habilitação definitiva, do contrário, ele perde o direito de dirigir até mesmo com a provisória, precisando passar por todo o processo do início novamente como a realização de exames e autoescola.

Curiosidades sobre a CNH Provisória

É permitido receber apenas multas leves, que correspondem a três pontos ou apenas uma multa média (4 pontos), no período dos doze meses;

O motorista pode apresentar recurso de defesa prévia, 1ª e 2ª instância das multas aplicadas;

Dirigir com a habilitação provisória vencida há mais de 30 dias é uma infração gravíssima. Sobre a Help Multas

