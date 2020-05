Sepror lança edital para aquisição de kits de casa de farinha

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), lançou nesta quinta-feira (14/05), o Edital de Chamamento Público nº 001/2020, para a seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos, que estejam interessadas em firmar acordo de cooperação para aquisição de 85 kits de casa de farinha.

O contrato de repasse, assinado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Sepror, tem como objetivo a aquisição de equipamentos para apoiar a produção tradicional de farinha de mandioca no Amazonas.

Os kits são compostos por motor 5cv, balança mecânica, cevador, prensa manual, bomba d’água, tacho 58” e tacho 75”.

Os 29 municípios contemplados serão: Uarini, com cinco kits; Itamarati, com quatro kits; Alvarães, Anori, Autazes, Beruri, Boa Vista do Ramos, Canutama, Carauari, Careiro, Codajás, Guajará, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manaquiri, Manicoré, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, São Sebastião do Uatumã, Silves e Urucurituba, cada um com três kits; e Barcelos, Eirunepé, Humaitá, Maués, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira e São Paulo de Olivença, com dois kits cada.

“O cultivo da mandioca é uma das atividades agrícolas de grande importância para o estado do Amazonas, sendo necessário após colheita, ser descascada, cevada, prensada e torrada, gerando assim, a farinha, seu principal produto. Promover políticas de incentivo à melhoria da produção e da comercialização da farinha de mandioca, possibilitando melhoria nas condições de trabalho e geração de renda as famílias de agricultores do interior, é o objetivo do Governo do Amazonas”, destacou Petrucio Magalhães Júnior, titular da Sepror.

Poderão participar deste Edital as OSCs definidas como: entidades privadas sem fins lucrativos (associação ou fundação); sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

Todas as informações adicionais, edital e anexos, estão disponíveis no site da Sepror, no endereço www.sepror.am.gov.br.