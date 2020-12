Serviços não essenciais ficarão suspensos até 10 de janeiro

Devido ao aumento de casos de covid-19 no Estado, o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou um novo decreto hoje (23). Os serviços não essenciais ficarão suspensos a partir deste sábado (26) até o dia 10 de janeiro.

A medida, de acordo com Wilson Lima não é um lockdown, mas representa um equilíbrio para o funcionamento mínimo da economia. As medidas sanitárias que entrarão em vigor visam conter o avenço do coronavírus na cidade.

Com o decreto, as forças de segurança estão autorizadas a apreender equipamentos de som, bebidas alcoólicas entre outros objetos utilizados para festas. Os serviços não essenciais deverão funcionar apenas por meio de sistema drive-thru ou delivery até 21h.

O transporte municipal deverá ocupar de forma reduzida. Serviços públicos estarão fechados.