Servidoras do IMMU recebem ação de prevenção à saúde no encerramento do Março Lilás

A programação da Prefeitura de Manaus sobre o movimento “Março Lilás”, devido o mês ser dedicado a combater o câncer do colo uterino, teve agenda com atividades voltadas às servidoras do Executivo municipal, incluindo as do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que nesta quarta-feira, 31/3, foi realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A ação incluiu a realização de exames de saúde, dentre eles, o preventivo, também conhecido como papanicolau, e aconteceu na clínica da família Doutor Antônio Reis, no bairro São Lázaro, zona Sul.

“Estamos finalizando hoje a campanha do “Março Lilás”. Foi um mês com várias ações e atividades, para informar e conscientizar nossas colaboradoras a realizarem exames, que servem para que elas mantenham a prevenção em dia. Isso também é uma das metas da gestão do prefeito David Almeida, para que os servidores da prefeitura estejam bem de saúde e usufruam de qualidade de vida”, finalizou Eneyde Oliveira, assistente social do IMMU.

Com o objetivo de estimular as servidoras a realizarem periodicamente os exames preventivos, cerca de 20 que atuam no IMMU foram atendidas e fizeram a ultrassonografia vaginal (transvaginal), mamografia e exames laboratoriais.

As ações para a programação se encerram neste mês de março. Por causa da pandemia, o órgão municipal de trânsito tomou todos os cuidados necessários, doando máscaras e álcool em gel aos servidores, além de manter o distanciamento social para que tivessem garantidos os exames e participassem das atividades do “Março Lilás”.