Seu Jorge recebe autorização para registrar o filho com o nome Samba

O cantor e ator Seu Jorge recebeu a autorização do cartório para registrar o seu quarto filho com o nome “Samba” após justificar a escolha.

A informação foi confirmada pela Arpen/SP (Associação dos Registrad

ores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo).

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, explicou a registradora Kátia Possar.

Em um primeiro momento, o pedido havia sido negado pelo oficial de registro do cartório por ser um nome incomum.

Trata-se de um praxe previsto em lei, quando o oficial de registro civil identifica a possibilidade de constrangimento à criança com o nome escolhido pelos pais.

Seu Jorge é pai de três meninas: Flor de Maria e Luz Bella, fruto da relação com a ex-esposa Mariana Jorge, e Maria Aimée, fruto do relacionamento Fernanda Mesquista.

Há pouco tempo, tornou-se pai de menino ao lado da namorada Karina Barbieri.

Fonte: CNN Brasil