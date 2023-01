Como cultivar rosas com o caule do buquê (vídeo)

Mas com esse truque que temos hoje para você, você poderá cultivar seu lindo buquê de rosas!

Todo mundo adora flores

As flores são lindas e proporcionam à sua casa uma atmosfera acolhedora e hospitaleira. Além disso, elas têm um cheiro incrível! Você sabia que as flores podem ser boas para a sua saúde? Compre uma hortênsia de interior e diga adeus aos olhos secos, dores de cabeça e à pele sensível.

Tudo por causa de uma planta! No entanto, comprar plantas pode ser bastante caro, por isso cultivá-las em seu jardim pode ser uma boa alternativa. Não apenas parece bonito, é também bom para a sua saúde mental! A pesquisa realmente mostra que a jardinagem pode melhorar a sua saúde mental. Essa é uma boa razão para começar jardinagem, não é?

Talento para o cultivo

Nem todos nós temos talento suficiente para manter um jardim de flores inteiro. Felizmente, temos uma dica incrível para você, que garante que você poderá ter suas próprias rosas antes mesmo de saber! Não é necessário ter talento para o cultivo e você nunca mais ficará sem um monte de flores. Parece perfeito, certo? Todo mundo adora um bom buquê de rosas e esse truque fará com que você tenha um jardim cheio delas. Tudo que você precisa é de uma rosa, uma batata, uma garrafa de plástico, um vaso de terra e um recipiente. Uma rosa e uma batata? Sim, você leu certo! Esse truque vai soar muito estranho, mas funciona. Rapidamente vá para a próxima página para ler as instruções e assistir ao vídeo!

É assim que se faz:

Escolha uma rosa que você goste, remova todas as folhas e corte diagonalmente a cabeça da rosa (aproximadamente 3 centímetros da flor). Se a flor ainda estiver bonita, você pode colocá-la em um minúsculo vaso; vai ficar muito fofo!

Pegue a batata e faça um buraco da largura do caule; certifique-se de que o caule não oscile dentro do buraco. Cubra o fundo do recipiente com 5 centímetros de terra e coloque a batata por cima. Encha o resto do recipiente com terra para vasos. Corte o fundo da sua garrafa de plástico e coloque-a cuidadosamente sobre o caule no solo. Ocasionalmente, regue a rosa (em volta da garrafa) e observe como suas rosas crescem como nunca antes!

Fonte: Conselhos e Truques