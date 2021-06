Shopping Ponta Negra promove exposição de fantasias em homenagem ao mês do folclore

O Shopping Ponta Negra promove, a partir desta quarta-feira (16), a exposição de 31 fantasias de itens das principais festas folclóricas do estado do Amazonas, confeccionados pelo artista Willys Siqueira, incluindo o Festival Folclórico de Parintins. As peças ficarão distribuídas pelo centro de compras, podendo ser visitadas até o dia 30 de junho.

Entre as fantasias que farão parte da exposição estão as de Cunhã Poranga e Porta Estandarte. Além das peças do festival de Parintins, também poderão ser apreciadas as fantasias de outras festas, como a da Laranja, que acontece em Rio Preto da Eva.

A coordenadora de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado, ressalta que esta é uma forma de o público amenizar um pouco a saudade do festival, que, devido à pandemia, não vai ser realizado novamente este ano.

Willys Siqueira nasceu em Manaus, mas foi criado no município de Anori, onde acontece uma das maiores festas regionais do Amazonas, o Festival Folclórico de Anori. O artista plástico começou sua carreira produzindo indumentárias para esta festa, tendo seu trabalho reconhecido com diversos prêmios. Aos 19 anos, Willys mudou-se para Manaus, onde estudou História, na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), e começou a atuar no carnaval de Manaus, tendo passagens por escolas de samba como Sem Compromisso, Vila da Barra e Grande Família.

Em 2000, Willys Siqueira montou um ateliê de fantasias e passou a percorrer os municípios do Amazonas, criando e montando fantasias para os principais festivais do estado. Entre as agremiações que o artista já trabalhou estão Boi Estrela do Norte e Boi Kamaiura, de Manacapuru, Boi Diamante Negro, de Nova Olinda do Norte, Boi Estrela Azul, de Urucurituba, entre outros.