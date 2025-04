Show cultural promovido pela prefeitura para o encerramento da Semana do Autismo em Parintins

Prefeitura de Parintins promove Show Cultural para encerramento da Semana do Autismo





A Arena Rubem dos Santos, recebeu na tarde desta sexta-feira, 04, pais, familiares e os alunos da rede municipal de educação para o encerramento da Semana de Sensibilização e Conscientização do Autismo. O evento contou com participação do prefeito de Parintins, Mateus Assayag, e a vice-prefeita Vanessa Gonçalves. As atividades tiveram início na terça-feira, 01, quando aconteceu uma diversa programação nas escolas do município.

Com o tema “Informação gera empatia, empatia gera respeito”, alunos autistas dos centros educacionais infantis e das escolas do ensino fundamental realizaram apresentações culturais, danças, músicas, poesias e apresentações do folclore regional.

O prefeito de Parintins, Mateus Assayag, destacou a atuação dos professores que trabalham com a educação inclusiva. Na ocasião, o executivo municipal fez a entrega de computadores para as 19 escolas da zona urbana que têm salas de recursos multifuncionais. Os alunos também receberam crachás, que é fundamental para garantir mais segurança e acessibilidade para as famílias.

“É importante sensibilizar a nossa população da importância desse tema para que a gente tenha uma sociedade mais justa e igualitária”, pontou Assayag. O prefeito também anunciou a busca de vários investimentos para ampliar a rede de atendimento com neuropediatras e psiquiatras para que sejam feitos diagnósticos mais rápidos.

Para a secretária de educação, Gizelle Soares, o que estava acontecendo era a consolidação de todo o trabalho que é realizado pelos professores nas escolas da zona urbana e os avanços da educação inclusiva. Soares destacou os investimentos feitos pelo prefeito Mateus Assayag e Vanessa Gonçalves nas salas de recursos da educação inclusiva, as formações continuadas para os professores e técnicos que trabalham diariamente dentro das escolas com as crianças com Transtorno do Espectro Autista.

A coordenadora da Educação Especial e Inclusiva, professora Karolle Carvalho, destacou o trabalho e o empenho das escolas em trabalhar a temática e sensibilizar a temática a comunidade parintinense sobre o autismo.

Mãe atípica, Suelem Guimarães, destacou o trabalho diferenciado que a prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realiza com as crianças, com os profissionais e os gestores das escolas onde funcionam as salas de recursos.

A rede municipal de educação tem 730 alunos e, desse total, 234 são crianças autistas.