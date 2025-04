Falso juiz de São Paulo passou 45 anos na magistratura com um nome que ele inventou

Magistrado, que se apresentava como Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield, assumiu o cargo em outubro de 2005 e saiu em fevereiro de 2007





O juiz José Eduardo Franco dos Reis, que, por mais de 40 anos, utilizou o nome falso de Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield, foi coordenador do Núcleo Regional de Serra Negra, da Escola Paulista da Magistratura, por mais de um ano.

O falso juiz assumiu a coordenação da Escola do Tribunal de Justiça de São Paulo no dia 17 de outubro de 2005. Cerca de um ano e três meses depois, José Eduardo deixou o cargo no dia 14 de fevereiro de 2007.

A Escola Paulista da Magistratura foi criada em 1988 e desenvolve dois tipos de ensino. Na escola ocorre a formação contínua de magistrados, com formação inicial e cursos de aperfeiçoamento. Além disso, há também cursos abertos a toda a comunidade jurídica, como pós-graduação, extensão universitária, cursos rápidos, seminários, palestras e outros eventos.

Entenda o caso

Um juiz aposentado foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) pelo uso de documento falso e falsidade ideológica. Conforme apurado pela CNN, por mais de 40 anos, o homem enganou instituições públicas utilizando um nome fictício.

De acordo com a denúncia, o juiz aposentado que era identificado como Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield, de 67 anos, na realidade se chama José Eduardo Franco dos Reis. Durante toda sua carreira, o homem usou o nome falso e ocupou cargos de destaque no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 1995, logo após passar no concurso para juiz, José Eduardo deu uma entrevista na qual disse ser descendente de “nobres britânicos”.

Até o momento, as razões que levaram o magistrado a fazer isso são desconhecidas. A trama foi investigada pela Polícia Civil após o juiz tentar tirar uma nova via do RG com o nome falso em outubro de 2024.

A Justiça aceitou a denúncia e tornou o juiz réu na última segunda-feira (31), e o processo corre sob segredo.

Com o nome fictício, José Eduardo estudou Direito na Universidade de São Paulo (USP) na década de 1980 e, anos depois, prestou concurso e ingressou na magistratura paulista.

Como juiz, ele atuou em varas cíveis, nas quais proferiu milhares de decisões. As sentenças eram assinadas como “Edward Albert Lancelot D C Caterham Wickfield”. José Eduardo também coordenou o Núcleo Regional da Escola Paulista da Magistratura em Serra Negra (SP). Sua aposentadoria foi publicada em 2018.

A personalidade fictícia teria sido criada em setembro de 1980, quando Reis conseguiu tirar um RG com o nome falso. No documento, constava que ele era filho de Richard Lancelot Canterbury Caterham Wickfield e Anna Marie Dubois Vincent Wickfield, família de origem britânica.

José Eduardo obteve o primeiro documento falso por meio de um certificado de dispensa de corporação emitido pelo Exército Brasileiro, uma carteira de Servidor do Ministério Público do Trabalho e uma Carteira de Trabalho e Previdência Social, além de título de eleitor.

Ele é acusado de ter cometido os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso por três vezes.

A CNN tenta localizar a defesa de José Eduardo. A CNN também procuou a Escola Paulista da Magistratura e aguarda retorno.

