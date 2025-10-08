Silas Câmara pede afastamento do mandato para coordenar campanha de Omar Aziz junto os evangélicos

Deputado federal Silas Câmara (Republicanos) se posiciona como principal articulador político da campanha de Omar Aziz (PSD-AM) ao Governo do Amazonas em 2026





Silas Câmara anunciou seu afastamento temporário da Câmara dos Deputados por três meses, para fortalecer a articulação entre as lideranças religiosas, políticas e municipais, tanto na capital quanto no interior do Estado.

A vaga parlamentar será assumida pelo vereador de Manaus João Carlos (Republicanos), primeiro suplente da sigla.

Com a sua liderança dentro da Assembleia de Deus o deputado se coloca como um dos maiores mobilizadores do ‘voto de fé’ e confiança no Amazonas, que pode ser determinante na disputa estadual.

Com mais de duas décadas de atuação parlamentar Silas Câmara construiu uma rede de alianças e trânsito livre entre prefeitos, vereadores e lideranças comunitárias de em vários municípios do Amazonas, principalmente entre os evangélicos.

Assembléia de Deus

Durante a 8ª Conferência de Liderança Política da Assembleia de Deus no Amazonas, realizada no fim de setembro, Silas oficializou o apoio da igreja à chapa composta por Omar Aziz ao Governo. “Nós assembleianos temos uma aliança com o senador Omar que já dura mais de 30 anos e, não poderia ser diferente”, reforçou Silas a parceria histórica com Omar Aziz.

Comunidade religiosa

Comentários de bastidores indicam que a influência de Silas Câmara tem sido decisiva para atrair prefeitos, vice-prefeitos e vereadores ao projeto político de Omar.

Existe reciprocidade na relação entre gestores municipais e o deputado, sendo um reflexo de sua presença nas cidades do interior, onde mantém contato próximo com as comunidades e líderanças religiosos.

Ao núcleo da campanha de Omar, Silas disse que pretende coordenar pessoalmente a integração entre as frentes políticas regionais, levando a campanha majoritária a municípios estratégicos como Manacapuru, Coari, Tefé, Eirunepé e Itacoatiara – regiões em que o eleitorado evangélico e comunitário tem forte peso eleitoral.

Freelancer