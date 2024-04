‘Sine nos Bairros’ oferta vagas de emprego em dois pontos neste sábado, (20)

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realiza, neste sábado, 20/4, o “Sine nos Bairros”, com a oferta de vagas de emprego e outros serviços do Sine Manaus, nos bairros Compensa e Tarumã, ambos na zona Oeste. As atividades são gratuitas e vão iniciar a partir das 8h.





A iniciativa, que tem o objetivo de beneficiar os moradores das zonas mais distantes dos serviços da prefeitura, vai proporcionar serviços gratuitos, como vagas de emprego, cadastro, orientações sobre a CTPS digital e seguro-desemprego, além do direcionamento às empresas que desejam utilizar os serviços de Intermediação de Mão de Obra (IMO).

“Nosso compromisso com a população vai além dos prédios e dependências da prefeitura. É por isso que o Sine Manaus promove diversas ações itinerantes por todas as zonas da cidade, ofertando empregabilidade e oportunidade aos cidadãos. Convido os moradores da zona Oeste para comparecerem e participarem dessas atividades”, afirmou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

A equipe do Sine Manaus vai atender no Instituto Grupo de Resgate Unidos em Oração (Igrua), localizado na rua 18 de Outubro, nº 158 B, bairro Compensa 2, esquina com a avenida Oscar Borel, de 8h às 16h. Como parte da ação “Manaus Mais Cidadã” da prefeitura, outro ponto de atendimento estará disponível, das 8h às 14h, na escola municipal Santa Rosa II, situada na rua Rio Purus, comunidade Parque das Tribos, bairro Tarumã.

Os interessados devem comparecer ao local portando o comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.