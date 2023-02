Sinetram passa a atender com horário estendido para emissão de Cartão Estudantil

Com objetivo de diminuir o tempo de espera por data para atendimento de emissão de Cartão Estudantil, demanda que aumenta todos os anos em decorrência do início das aulas escolares, o Sinetram passará a atender, apenas na sua sede central localizada na av. Constantino Nery, a partir do dia 13 de fevereiro (próxima segunda-feira) até o dia 10 de março deste ano, com horário estendido – das 07h às 19h – disponibilizando assim 1.200 novas vagas por semana. O horário de atendimento de emissão no posto do sindicato localizado no Shopping Phelippe Daou continua o mesmo, até 16h45.

O novo horário especial já está disponível para agendamento através do aplicativo ‘Cadê meu ônibus’ e é exclusivo para a modalidade estudantil.

Antes de solicitar seu atendimento, é importante que o aluno confira no portal estudantes.manaus.am.gov.br se seu cadastro para o benefício de meia passagem ou gratuidade consta como aprovado. O período de cadastro e recadastro estudantil deste ano iniciou no dia 16 de janeiro e vai até o dia 28 de fevereiro.

No dia marcado para a emissão do cartão, o aluno deve estar presente e portando, nos casos de 1ª via, documentos de RG e CPF. Para 2ª ou demais vias, RG, CPF e taxa de R$15,00. Caso seja menor de idade, deve estar acompanhado de um responsável legal.

DELIVERY 2ª VIA

Além do serviço convencional realizado de forma presencial, o Sinetram também disponibiliza, através da nova ferramenta de emissão de Cartão PassaFácil ´2ª via delivery’, a entrega por conveniência disponível para as modalidades Estudantil, Vale Transporte e Cartão Comum. A solicitação deve ser feita via WhatsApp através do número (92) 98444-4412 na opção 2 (Emissão de Segunda Via). Informando os dados do CPF, o cliente seleciona o tipo do cartão, escolhe o layout de sua preferência e aguarda o envio da mídia que acontece em até 48 horas úteis no endereço informado.