‘Sistema de saúde em Manaus já colapsou’, diz prefeito

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, afirmou que o sistema de saúde na capital do Amazonas já colapsou. A declaração foi dada no início da manhã desta segunda-feira, 6/4, durante participação ao vivo no canal de notícias CNN Brasil, em que destacou as principais medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da Covid-19, reforçando a necessidade das pessoas permanecerem em casa.

“Não há UTIs suficientes para atender a demanda, que só cresce. A solução seria aumentar o número de leitos no principal hospital público, que é o Delphina Aziz. Ao mesmo tempo, é preciso usar a estrutura do hospital Nilton Lins, mas vejo que a obra caminha a passos lentos. Diria que na saúde particular há exaustão e a parte pública já colapsou”, avaliou o prefeito da capital amazonense, aos apresentadores do telejornal Novo Dia, Reinaldo Gottino e Taís Lopes.

Arthur Neto também destacou que a crise provocada pela doença alcança a Zona Franca de Manaus (ZFM), informando que fábricas deram férias coletivas e outras reduziram a produção, mas seguem tomando os cuidados necessários, o que não impedirá a crise econômica que se aproxima.

O prefeito também apontou possíveis soluções para enfrentar essa crise econômica, com os poderes unindo forças e assistindo a quem mais será afetado. “O governo federal tem que fazer chegar renda às pessoas que precisam, sem vaidade e estrelismos. Temos que ter uma atividade forte do governo estadual para manejar todas as suas forças para ampliar a oferta de leitos. Essa é uma crise sanitária que causa muitos traumas”, alertou.