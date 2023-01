SSP-AM diz que roubos a residências registraram redução de 38% em Manaus

MANAUS – O número de registros de roubos a residências em Manaus apresentou uma redução de 38%, no período de janeiro a novembro de 2022, em comparação ao mesmo período de 2021. Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Dados do Ciesp, apontam registros de 1.025 roubos a residências de janeiro a novembro de 2021. Em 2022, o número de registros de casos chegou a 633, representando uma redução de 38% deste tipo de crime na capital.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, os patrulhamentos ostensivos, realizados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), as operações da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), SSP-AM e a pronta resposta diante de chamados para ocorrências, recebidos pelo atendimento 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), refletem no resultado positivo.

“Nós temos uma resposta eficiente para as ocorrências acionadas por meio de 190. Os nossos agentes da Polícia Militar atuam rapidamente nos acionamentos e, também, no patrulhamento de rotina por todas as zonas da cidade, isso faz com que os indicadores criminais apresentem redução, como é o caso do roubo a residência”, disse o secretário.