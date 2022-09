SUPERA realiza evento gratuito sobre a Doença de Alzheimer para todo Brasil

O SUPERA – Ginástica e a Associação Brasileira de Gerontologia (ABG) realizam no dia 17 de setembro a 4ª edição do evento Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro.

O evento acontece em setembro, em alusão ao mês de conscientização para a Doença de Alzheimer. Embora não ofereça nenhum tipo de tratamento para a doença – que não tem cura, o SUPERA recebe em suas unidades alunos que querem buscam evitar um transtorno neuro cognitivo maior, sobretudo por correlações genéticas, um fator determinante para a doença.

Neste ano o evento Despertando a sociedade para a saúde do cérebro entra oficialmente para o calendário de eventos oficiais do município de São Paulo e segue os mesmos moldes das edições anteriores: com participação gratuita e aberta ao público ao vivo do Teatro Gazeta das 8h às 16h em São Paulo e a presença de alguns das maiores autoridades do Brasil neste assunto.

Neste ano o evento com o apoio das marcas Biolab, Tena, Trevo-o, OBoticário e Roche, além de Maturi, GAIA – Grupo de Apoio Interdisciplinar em Alzheimer, Abjica, Prefeitura de São Paulo e Associação Brasileira de Alzheimer.

Garanta sua vaga para participação presencial no evento: https://linktr.ee/setembroroxo