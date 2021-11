Tatuadora mineira vence concurso da melhor tatuagem na Tattoo Week

Leva o troféu da melhor tatuagem na Tattoo Week, a tatuadora Brenda Gomes, de Pato de Minas, Minas Gerais, com o trabalho em estilo Ornamental. Sua vitória teve a unanimidade dos jurados. O melhor procedimento de piercing foi do piercer Lucas Pierre. Na categoria Revelação ganhou Lucas Meriton.

A grande vencedora da melhor tattoo do evento ganha uma viagem a Cancún com acompanhante; US$ 1.000 da empresa Cam Supply; R$ 10 mil em produtos da Fórmula 47; R$ 5 mil em produtos da Pynguym Tattoo Suply; R$ 3mil em produtos da Rattori e um super kit de móveis para estúdio de tatuagem da Pontual Tattoo Móveis. “Nosso objetivo é reconhecer através dos prêmios toda a excelência, a perfeição e a inovação do trabalho vencedor, que traz visibilidade e conceito para a arte na pele”, destaca Enio Conte, tatuador e diretor da Tattoo Week. Foram inscritos 354 trabalhos de tattoo e piercing nas 27 categorias.

Nesta edição, participaram jurados ilustres, de renome internacional, como os tatuadores Jay Freestyle (Canadá), Cris Okapi (Alemanha), Luiz Lopes (EUA), e Yallzee, influencer e tatuador caribenho que participa como jurado em mais de 30 concursos no mundo. Integram ainda a lista dos conceituados jurados Karlla Mendes (Austrália), Alexandre Dallier, Caio Cruz, Rodrigo Koala, Luciano Souza, Richard Arthur, Marco Treviso, Bola, Gustavo Teixeira, Sallus, Toxyc, Rapha Lopes e Ibrahim. No piercing, os jurados foram Renan Muza, Leopoldo, Gui Cyhad, Lexie, André Fernandes, Rubem Trigueiro e Will da Klan.

Segundo Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, “a Tattoo Week tem muita gratidão a todos que acompanharam o evento online, deixando-nos entrar em suas casas e estúdios”. Mas Gawendo e Conte, os dirigentes do evento revelam a preferência pelo modelo presencial e já anunciaram a 8ª Tattoo Week Rio, presencial, nos dias 20, 21 e 22 de maio, no Centro de Convenções Sul América, no Rio de Janeiro. “Será um grande evento, onde poderemos reunir os melhores tatuadores do mundo, que foram obrigados a se distanciar com a pandemia. Estaremos juntos fazendo a melhor Tattoo Week Rio de todos os tempos”, promete a diretora. Ela anuncia também a volta presencial da 10ª Tattoo Week SP em outubro de 2022 ao Expo Center Norte.

A CEO da Tattoo Week acredita que o recorde de público do evento comprova o grande crescimento do mercado da arte na pele na pandemia, que alcançou um aumento de mais de 50%.

Miss Tattoo Week é a enfermeira Amanda Miranda, atuante na linha de frente contra a Covid, no Amapá

Com o concurso de Miss e Mister, a Tattoo Week prova que é um evento de alcance nacional. Do norte do Brasil, da cidade do Macapá, no Amapá, foi escolhida a Miss Amanda Miranda e no sul do país, da cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, o novo Mister Tattoo Week, Thiago Chaveiro.

Ação social com pacientes oncológicas

Trinta pacientes oncológicas, que tiveram câncer de mama, recebem até amanhã (31/10), a doação de micropigmentação de sobrancelha. Foram escolhidas pacientes do SUS com atestado médico liberando o procedimento. A ação teve apoio do Instituto Brasil + Social/Projeto Driblando o Câncer.

Arte e saúde

O evento deu visibilidade ao Outubro Rosa, recebendo o oncologista Davi Liu, da Unifesp, e abriu a campanha do Novembro Azul com a presença do urologista Julio Carvalho, da Sociedade Brasileira de Urologia, que deu entrevista sobre o câncer de próstata e as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), que vem crescendo no país.

No segmento arte, foi entrevistada a artista plástica multiarte, Soberana Ziza, que falou sobre sua trajetória e da conexão das artes plásticas com a arte na pele. Ela anunciou sua primeira exposição individual em São Paulo este mês na Galeria Choque Cultural e na Casa Pretahub.