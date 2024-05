TCE-AM avança pelo interior com curso sobre Nova Lei de Licitações

A Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) deu início à segunda rodada pedagógica do programa de capacitação técnica no interior do estado. Entre os dias 21 e 24 de maio, o município de Coari recebe o curso “Contratação Direta sob a Ótica da Nova Lei de Licitação”, depois da primeira rodada em Iranduba, na região metropolitana de Manaus.





Esta iniciativa é um reflexo direto das metas de gestão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, que, durante sua posse, enfatizou a importância de interiorizar as ações do tribunal e fortalecer o aspecto pedagógico. A presença da ECP no interior do estado não só facilita o acesso ao conhecimento especializado, mas também estreita a relação do Tribunal com as comunidades locais.

O curso em Coari foi ministrado por Guilherme Alves Barreiros e contou com a participação de 120 pessoas, incluindo jurisdicionados e membros da sociedade. Este número representa um aumento em relação ao primeiro curso, em Iranduba, onde mais de 100 participantes estiveram presentes entre os dias 23 e 26 de abril.

O coordenador geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro, enviou uma mensagem em vídeo aos alunos de Coari. No vídeo, ele destacou a relevância das atividades presenciais da ECP no interior, ressaltando que essa proximidade permite um contato mais direto com os jurisdicionados e a comunidade. Ele reforçou ainda que o objetivo do curso é capacitar os participantes com conhecimentos teóricos e práticos para que possam conduzir os contratos administrativos dos órgãos públicos de maneira eficiente, a partir de temas que são escolhidos pelos próprios jurisdicionados.

Reafirmando a missão pedagógica da Corte de Contas, a ECP planeja levar conhecimentos a todos os amazonenses da calha do Médio Solimões e outras regiões ao longo do ano letivo, consolidando o compromisso do TCE-AM com a educação e capacitação contínua.