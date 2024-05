Lula convida países africanos para aliança global contra a fome e pobreza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou os países africanos a se unirem ao Brasil na Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, lançada durante a presidência brasileira do G20. Ele também anunciou a abertura de agências brasileiras em Adis Abeba, na Etiópia, e criticou o fluxo financeiro dos países pobres para os ricos.





Lula destacou que a Aliança estará aberta a adesões a partir de julho e ressaltou a necessidade de aliviar o endividamento dos países africanos, pois isso prejudica investimentos em educação, saúde e adaptação às mudanças climáticas. Para abordar o problema, o G20 promoverá um debate com especialistas africanos em junho.

As declarações foram feitas no Palácio Itamaraty, durante a visita do presidente do Benim, Patrice Talon, ao Brasil. Eles discutiram parcerias em diversas áreas e mencionaram a reabertura da Embaixada do Benim em Brasília. Lula também destacou o potencial de crescimento da cooperação entre Brasil e Benim devido à criação de um núcleo de cooperação brasileiro na África.

Além disso, Lula ofereceu o apoio do Brasil a Benim e ao Quênia para lidar com a crise no Haiti, após ataques a prisões que resultaram na fuga de milhares de detentos. Ele enfatizou a importância de não esquecer crises humanitárias em outras regiões, como Sudão, mesmo com o foco atual na Ucrânia e Gaza.

Fonte: R7