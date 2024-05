Atracadouro e píer turístico do mirante Lúcia Almeida recebem visita técnica

Vinte e quatro horas depois do píer turístico Manaus 355, em construção pela Prefeitura de Manaus, ter recebido as últimas estruturas para sua montagem, às margens do rio Negro, e em frente ao mirante Lúcia Almeida, nesta quinta-feira, 23/5, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), engenheiro Carlos Valente, e equipe fizeram uma visita técnica ao local.





Trabalhadores e engenheiros navais do estaleiro fazem os ajustes necessários no local para sua futura inauguração, marcada para o dia 9 de junho pelo prefeito David Almeida.

“Estamos fazendo essa visita para ver detalhes técnicos do projeto construído e que chegou ontem ao local, principalmente na estrutura principal, do atracadouro, vendo parâmetros e dimensionamento. O píer está muito bacana, muito bem feito, contando com acessibilidade em toda sua extensão. E ele se soma e harmoniza com o mirante Lúcia Almeida, criando essa aproximação ainda mais intensa da população com o rio”, explicou Valente.

Quanto à acessibilidade e segurança há uma curiosidade. Na pintura da ponte para pedestres será utilizada uma tinta especial que tem grãos de areia, o que ajuda a evitar deslizamentos e alguma possível queda em caso de piso molhado.

“Agora são os ajustes finais, detalhes, colocação das poitas e amarrações, para que tudo fique pronto para a inauguração pelo prefeito David Almeida. Será mais uma entrega da gestão, de um projeto feito pelo Implurb e contando com a programação da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que vai permitir que muita gente conheça o píer e este pedaço tão importante da cidade que muitos ainda não tiveram a oportunidade de visitar”, completou o diretor-presidente.

Valente lembrou que o prefeito apostou no programa “Nosso Centro” e que novos projetos ainda estão por vir e em andamento para melhoria da cidade dentro da sua gestão. “Este é um momento muito importante para Manaus”.

Pontes

Ontem, a terceira ponte e o atracadouro principal do píer turístico construído pela Prefeitura de Manaus chegaram ao complexo Mirante Lúcia Almeida, completando a etapa de instalação, incluindo as três pontes da estrutura gigante que faz parte do programa de reabilitação do “Nosso Centro”.

A terceira ponte tem as medidas de 60 metros e 115 toneladas, tendo sido transportada nas primeiras horas do dia de hoje. Outros dois flutuantes de apoio para a ligação das pontes medem 18 metros x 12 metros e pesam 62 toneladas, cada.

A primeira estrutura, a do maior atracadouro (flutuante), mede 12 metros por 80 metros, pesando quase 300 toneladas. Esse atracadouro foi levado ontem para o local do mirante, se completando às três pontes.

O píer turístico faz parte das obras do “Nosso Centro”, e vai se integrar à estrutura do mirante Lúcia Almeida. A população pode fazer fotos e gravações das estruturas, mas o espaço segue interditado até sua conclusão, não sendo possível subir nas pontes.

A construção do píer foi feita em um estaleiro na zona Oeste e envolveu um total de três frentes de obras, incluindo o porto, as pontes e as poitas. Também já estão na área do mirante as 14 poitas que vão ancorar as estruturas do píer.

Medidas

A prefeitura avança na conclusão do primeiro píer turístico da capital amazonense, que será instalado no complexo de São Vicente, no início da avenida 7 de Setembro, Centro, zona Sul. O píer faz parte da primeira etapa das intervenções do “Nosso Centro”, lançado pela gestão do prefeito David Almeida, em 2021, e em fase de finalização para entrega.

Toda a operação turística que envolve a hidrografia da Amazônia chegará e partirá do píer turístico. Ele terá essa função de dar um suporte adequado, com segurança e com conforto para as operações do turismo em Manaus. Terá integração imediata ao mirante Lúcia Almeida e todas as atividades no largo de São Vicente. Ele passa a ser uma referência para o trade turístico voltado ao movimento da orla de Manaus e todo o entorno da capital.

O píer será uma estrutura de atracação de embarcações de pequeno e médio portes, voltado para o trade turístico e de pacotes fluviais no Centro e entorno.