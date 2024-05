Josildo e Jaildo Oliveira dos Rodoviários estão tentando ‘vender a cesta básica’ do Sindespecial, denuncia William Enock

Falta honestidade mas sobra incompetência e medo para os dois diretores do Sindicato dos Rodoviários, Josildo de Oliveira e Jaildo de Oliveira, em querer entrar à força no Sindicato dos Transportes Especial (Sindespecial), até com a venda da cesta básica dos trabalhadores do Especial, para os empresários do setor.





O alerta foi dado pelo presidente do Sindespecial, William Enock, diante da insistência dos dois diretores dos rodoviários em querer tumultuar o ambiente sindical no Amazonas.

Em qual sindicato está Josildo?

Segundo Enock, um deles não sabe em qual sindicato ele é filiado e nem qual empresa ele trabalha e o outro porque está se ‘pelando de medo’ de perder as eleições municipais e o cargo de vereador de Manaus. “infelizmente isso está deixando os dois desorientados”, lamenta.

“Jaildo conquistou uma vaga de vereador com a votação maciça dos trabalhadores do Sindespecial e Josildo tem contrato de trabalho em duas empresas ao mesmo tempo e no mesmo horário, o que é contra a Lei”, confirma.

Acordo por fora

Enock aponta que Josildo conseguiu emprego na empresa Millenium depois que garantiu aos empresários que “facilitaria a negociação da cesta básica dos trabalhadores e em contrapartida, os empresários iriam ajudar com verbas de campanha na eleição de Jaildo Oliveira dos Rodoviários”. Ou seja, acabariam com a cesta básica dos trabalhadores em troca de dinheiro para campanha.

Conforme disse o sindicalista, essa é uma ‘trama dos dois diretores dos rodoviários’, com a intenção de acabar com as conquistas do Sindespecial, que ao longo de várias Convenções Coletivas de Trabalho (CCT), conseguiu ganhar a cesta básica, o plano de saúde, mais segurança para as Rotas, a luta pelo assalto e outros benefícios.