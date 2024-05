Porto Alegre: Chuva volta a prococar alagamentos e afeta novas regiões da cidade

A forte chuva que atingiu Porto Alegre nesta quinta-feira provocou alagamentos em várias áreas da cidade, especialmente na Zona Sul, com mais de 100 milímetros de chuva em 15 horas, segundo o Cemaden. O prefeito Sebastião Melo afirmou que a prefeitura estava ciente da previsão, mas a intensidade da chuva foi surpreendente.





Jardim Botânico (Leste): 108,8 milímetros

Bairro Cristal (Sul): 108 milímetros

Bairro Partenon (Leste): 95,1 milímetros

Bairro Belém Velho (Sul): 75 milímetros

Bairro Serraria (Sul): 68,9 milímetros

Os problemas incluíram o transbordamento de água pelos bueiros em alguns bairros, como resultado do acúmulo de sujeira nas redes de drenagem devido às chuvas anteriores. O DMAE negou um colapso no sistema de drenagem, mas admitiu dificuldades de escoamento devido ao acúmulo de detritos.

A situação afetou várias áreas da cidade, incluindo o Centro Histórico, Menino Deus, Cidade Baixa, Praia de Belas, Ipanema, Cavalhada, São Geraldo, Moradas da Hípica, Santa Fé, Restinga, entre outros. As aulas foram suspensas na sexta-feira devido às condições climáticas e a EPTC registrou 86 ocorrências de alagamento, com bloqueios em diversas ruas e avenidas. O nível do Guaíba também aumentou significativamente.

