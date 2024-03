TCE-AM oferta curso sobre prestação de contas para gestores e servidores públicos

Por meio da Escola de Contas Públicas (ECP), o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulga o treinamento sobre Prestação de Contas Anual direcionado aos órgãos jurisdicionados. A capacitação ocorre nos dias 12 e 13 de março, das 8h30 às 12h.





O curso, ofertado de forma gratuita, será mais uma ferramenta pedagógica da Corte de Contas para auxiliar os gestores de órgãos públicos sobre as principais responsabilidades no processo de prestação de contas, evitando, assim, possíveis falhas que prejudiquem a administração.

Será disponibilizada uma vaga por órgão público, que deve indicar um servidor para participar da capacitação. O servidor indicado deve se cadastrar no site da ECP, em https://ecpvirtual.tce.am.gov.br/ e preencher o formulário de inscrição no link https://tinyurl.com/4mk357aj

O treinamento ofertado pela Escola de Contas Públicas (ECP) cumpre mais uma iniciativa da presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins. A estratégia visa fortalecer a frente pedagógica do Tribunal, oferecendo maior suporte aos gestores para uma administração pública correta e preventiva.

Programação

O curso será dividido em oito módulos, abordando diferentes temáticas que envolvem o processo de prestação de contas, sendo ministrados por técnicos com capacitações específicas de cada área.

No primeiro dia, serão tratadas as temáticas das “Noções Gerais, Estrutura, Competência do TCE, Legislação e Normas”; “Tecnologia na Prestação de Contas”, e “Responsabilidades dos gestores, sanções e consequências”.

O segundo dia de curso tratará das prestações de contas das Prefeituras; Unidades Gestoras das Câmaras; Unidades da Administração Direta e Indireta, e Fundos Previdenciários.