Tempestade de neve no Japão deixa 13 mortos

A neve pesada recente no norte do Japão e em outros locais do país matou 13 pessoas, feriu mais de 80 e deixou mais de 10 mil residências sem energia, disseram as autoridades neste sábado (24).

Tempestades de neve e ondas altas no norte do Japão e ao longo da costa do Mar do Japão podem causar até 60 centímetros de neve, alertou a agência meteorológica do país.

No final da tarde deste sábado, mais de 30 pessoas ficaram gravemente feridas e mais de 50 sofreram ferimentos leves, disse a Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres do Japão.

Os serviços de trens e aviões foram interrompidos no norte do Japão e algumas partes das áreas central e ocidental sofreram interrupções no tráfego, de acordo com a emissora pública NHK.

Fonte: CNN Brasil