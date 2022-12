Prefeitura divulga balanço de atendimento à população no IMMU

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) tem por finalidades a elaboração, coordenação, execução e a gestão de políticas públicas direcionadas ao trânsito no âmbito do município de Manaus. Os números comprovam que os investimentos da gestão do prefeito David Almeida em engenharia, educação e fiscalização têm obtido resultados positivos e salvado vidas no trânsito.

“Na gestão do prefeito David Almeida, a população tem espaço, vez e voz e as nossas ações estão voltadas para toda a sociedade permitindo que o nosso setor de atendimento possa proporcionar qualidade e resultados satisfatórios aos nossos usuários”, afirmou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

De acordo com dados do setor de atendimento ao público, a capacidade da prefeitura em atender as demandas da sociedade ampliou a qualidade no atendimento. Somente neste ano, mais de 45 mil pessoas foram atendidas na sede do IMMU no bairro Cachoeirinha, zona Sul, e no shopping Phellipe Daou, na zona Norte. O setor de Atendimento Especial, responsável pela emissão das credenciais para estacionamento em vagas de idosos e pessoas com deficiência, registrou a confecção de mais de 9 mil emissões do documento, no decorrer de 2022.

Cerca de 6 mil pessoas procuraram o IMMU para entrar com defesa em recursos de multas, que este ano teve como destaque: falta do uso do cinto de segurança, conduzir motocicleta ou motoneta sem usar o capacete de segurança, deixar de usar o capacete de segurança, avançar o sinal vermelho do semáforo e executar operação de conversão à esquerda em local proibido, infrações que alguns condutores ainda insistem em cometer e muitas vezes provocam acidentes.

As demandas da sociedade que exigem solicitações para interdição de vias, aplicação de sinalização viária e mudança de circulação de janeiro a novembro tiveram cerca de 1.428 liberações.

A prefeitura também conta com uma megaestrutura para atendimentos na área Social. Esse setor fica localizado no shopping Phellipe Daou, na zona Norte, e realiza atendimentos e emissões do cartão de gratuidade, que garante o acesso das pessoas com necessidades especial nos ônibus do transporte urbano da cidade e atende também as pessoas do programa “Transporta”, que é o serviço voltado para as pessoas com dificuldade de locomoção. Este ano, esses dois serviços já atenderam cerca de 33.738 usuários.

“O IMMU está voltado para a excelência no atendimento ao público. Ano que vem nós vamos intensificar os serviços para que em tempo célere as demandas sejam resolvidas e respondidas. Nossa meta será sempre proporcionar o melhor atendimento aos usuários do trânsito e transportes e garantir que as pessoas tenham o tratamento adequado, que é realizado na gestão maravilhosa do prefeito David Almeida”, finalizou Paulo.

Os departamentos do IMMU têm realizado um trabalho incansável para colocar em prática as ações municipais que resultam em trânsito mais seguro. Várias ações foram realizadas neste ano de 2022, que resultaram em números positivos que colaboraram para a redução dos acidentes com danos materiais e vítimas fatais.