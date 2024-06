Temporada de Cruzeiros 2023/2024, registra mais de R$ 4 milhões na economia

A passagem de 17 navios pelo Amazonas durante a Temporada de Cruzeiros 2023/2024, gerou uma receita direta de R$ 4.053.662,00 na economia local. Ao todo, 23 mil turistas estrangeiros visitaram o estado no período. Este é o melhor indicador pós-pandemia da Covid-19. Os dados são do levantamento divulgado pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur).





“O resultado demonstra a consolidação do Amazonas na rota turística internacional dos cruzeiros com seus atrativos naturais, culturais e históricos, além de impactar em toda a cadeia econômica, gerando emprego e renda para todo o estado”, avaliou o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro.

Os dados da Amazonastur mostraram que a movimentação de turistas no Amazonas totalizou 23.083 pessoas, sendo 15.093 passageiros e 7.990 tripulantes. Mais da metade dos visitantes (54,8%) são dos Estados Unidos, seguidos de 8,791% do Canadá, 4,36% da Alemanha, 3,07% do Reino Unido e 2,03% da Austrália.

Ainda segundo o levantamento, o guia de turismo, a hospitalidade e os atrativos naturais foram os itens mais destacados pelos cruzeiristas que chegaram a Manaus. Os três registraram mais de 97% no índice de satisfação dos turistas durante a temporada de 2023/2024.

De acordo com o calendário dos cruzeiros 2023/2024, o navio M/S Seabourn Pursuit abriu a temporada em outubro do ano passado. Já o cruzeiro Silver Wing foi o último do período a atracar no porto de Manaus, no dia 13 de abril deste ano.

Das 17 embarcações que fizeram parte da temporada, cinco visitaram a capital amazonense pela primeira vez: Seabourn Pursuit, Zuiderdam, Silver Nova, Poesia e Hanseatic Inspiration.

Em março, o Amazonas recebeu a visita de sete navios, sendo o maior número da temporada. O maior deles foi o MS Poesia de bandeira panamenha, que trouxe 3.189 turistas interessados em conhecer as belezas do Amazonas.