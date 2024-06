TSE publica relatório final do Teste de Segurança da Urna Eletrônica

A Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (STI-TSE) divulgou o relatório final do 7º Teste Público de Segurança da Urna Eletrônica (TPS). O destaque foi o registro de 85 pré-inscritos no ano passado, o maior número já registrado em todas as edições.





O evento contou com a participação de 33 investigadores, que desenvolveram 35 planos de teste. A presença feminina foi marcante nesta sétima edição, com seis mulheres entre os participantes ativos, incluindo duas investigadoras individuais e quatro integrantes de equipes.

A semana de execução dos planos de teste ocorreu de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2023, na sede do TSE. O evento foi prorrogado por um dia a pedido de dois grupos de investigadores.

Dos planos executados, foram apresentados 7 possíveis achados, dos quais cinco – três do grupo da Polícia Federal e dois do grupo da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) – foram recomendados para análise pelas equipes técnicas do Tribunal como pontos de melhoria potenciais e, portanto, serão reexecutados no Teste de Confirmação.