Operação Aceiro 2024 começa com envio de militares ao sul do estado e Manaus

O governador Wilson Lima lançou, nesta segunda-feira (03/06), a Operação Aceiro 2024 com envio de 60 militares do Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), equipamentos de proteção e uso individual e 14 veículos – incluindo quatro novos – para 12 municípios do sul do Amazonas e Região Metropolitana de Manaus (RMM). Um aplicativo também vai reforçar o monitoramento das áreas pela corporação.





Segundo o governador, a operação com foco no combate a incêndios teve seu lançamento antecipado como parte das ações preventivas do Governo do Amazonas para minimizar o impacto da estiagem prevista este ano.

“Nós já estamos preparando nossa tropa. Nós iremos enviar ainda esse mês de junho 60 homens para a região sul do Amazonas, onde há uma pressão maior pela abertura de novas áreas, da mesma forma que Governo Federal através da Senasp está encaminhando 60 homens para o estado, que também atuarão nessa região“, destacou Wilson Lima.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Alexandre Freitas, explicou que a Aceiro é uma ramificação da Operação Tamoiotatá, a maior força-tarefa integrada já realizada pelo Governo do Estado na repressão de crimes ambientais, reunindo órgãos de segurança, salvamento e meio ambiente.

“Os homens estão sendo preparados em uma instrução de nivelamento que capacitará a tropa para que todos estejam atualizados em relação às técnicas de combate a incêndio florestal, aos materiais e equipamentos e já preparando para o lançamento desse efetivo para atuação no sul do Amazonas, no arco do fogo, e na região metropolitana“, afirmou o comandante.

A operação Aceiro é composta por seis fases com atuação prevista durante todo o período do verão amazônico. Nesta primeira, será integrada pelos municípios de Humaitá, Apuí, Lábrea, Boca do Acre, Manicoré, Novo Aripuanã, Maués, Canutama, Tapauá, Careiro, Manaquiri e Autazes.

Participaram da solenidade de lançamento da operação junto ao governador o secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida; o comandante da Polícia Militar, coronel Klinger Paiva; o secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, além dos deputados estaduais Adjuto Afonso e Sinésio Campos; o vereador Marcio Tavares.

Entregas ao operacional

Na ocasião, o governador Wilson Lima entregou ao Corpo de Bombeiros quatro novas viaturas do tipo Auto Bombas Tanques, com investimento de R$ 5,3 milhões de repasse do Governo Federal ao Fundo Estadual de Segurança Pública (FESP), gerido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). As viaturas irão apoiar diretamente o combate aos incêndios.

Em visita à Sala de Situação dos Bombeiros, modernizada recentemente, o governador lançou o aplicativo Infire, criado para uso exclusivo da corporação com objetivo de ampliar o monitoramento estratégico de incêndios. Por meio dele, é possível consultar as áreas com maiores focos de incêndio, lançamento diário e detalhado de ocorrências para compor o banco de dados, além de consulta de locais onde há bases operacionais da corporação, locação de efetivo, viaturas e equipamento por área.

A Sala de Situação do Corpo de Bombeiros foi implantada em setembro de 2023 e passou por ampliação na estrutura em maio deste ano. O espaço ampliou o monitoramento em tempo real dos incêndios no estado, com uso das ferramentas Painel do Fogo, do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) e a Firms da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), além do trabalho de especialistas na compilação dos dados diários de ocorrências de incêndios na capital e no interior.

Qualificação e capacitação

Os militares também passarão por formação nos próximos dias. Serão 40 bombeiros militares qualificados por meio da Instrução de Nivelamento de Curso (INC) coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em parceria com o CBMAM. A capacitação acontece entre os dias 3 e 8 de junho e após a finalização, a previsão é de que eles sejam enviados ao sul do Amazonas em uma operação de 53 dias.

Para intensificar a força de combate operacional, o Corpo de Bombeiros também iniciou a capacitação de 153 brigadistas, que atuarão nos municípios que integram a operação nesta primeira fase. O curso de brigada nos municípios será ministrado por bombeiros militares com apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

Balanço

Em 2023, a Operação Aceiro foi lançada no mês de julho e seguiu até o início de dezembro, combatendo aproximadamente 2,1 mil incêndios ao longo das cinco fases. Ao todo, a missão alcançou 25 municípios do interior com maiores índices de focos de incêndio.