Omar Aziz propõe aulas de reforço para alunos da rede pública do Amazonas

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), colocou o reforço escolar entre as prioridades de seu plano para a educação estadual, durante encontro com moradores do bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, na terça-feira (8/9). Ao apresentar o plano, Omar explicou como vai criar mecanismos de apoio individual para estudantes que apresentarem dificuldades em determinadas disciplinas.

A principal frente apresentada por Omar é a oferta de professores particulares custeados pelo governo para alunos com baixo desempenho. A ideia é direcionar as aulas de reforço de acordo com a dificuldade de cada estudante, em disciplinas como matemática, português, física, geografia ou história. Segundo o candidato, a medida busca reduzir desigualdades entre estudantes da rede pública e aqueles que têm acesso a aulas particulares.





“Aquele aluno que não estiver bem em uma disciplina, o governo vai pagar um professor particular pra ele. Se ele estuda de manhã, pela tarde terá aula particular na matéria que está mal. Devemos igualar as condições pra disputar uma vaga no vestibular, na universidade estadual ou na universidade federal”, declarou.

Entre as iniciativas voltadas diretamente aos estudantes estão o “Contraturno Digital”, com reforço para alunos do 5º ao 9º ano, por meio de televisão e internet; o Pré-vestibular Conquistar, direcionado ao Enem e aos vestibulares da UEA, UFAM e IFAM; e o “Pronto pra Aula”, responsável pela distribuição anual de materiais de apoio.

A proposta se conecta ao Eixo 3 do Plano Estratégico de Desenvolvimento, voltado à educação, que estabelece ações para recuperação da aprendizagem e preparação dos estudantes para o futuro. A estratégia parte de programas estaduais já existentes e busca articulá-los com novas políticas, preservando iniciativas consideradas efetivas e ampliando sua capacidade de atendimento.

“Cuidar dos jovens e das crianças e dar uma boa educação não é um favor, é a obrigação do governador. Sou fruto da educação pública e se hoje sou senador e engenheiro civil, é graças à educação que eu tive”.

Uso da IA na rede de ensino

Entre as ferramentas previstas está o uso de inteligência artificial na educação, tanto para a gestão quanto para o acompanhamento pedagógico. O plano prevê utilizar dados para identificar precocemente a evasão escolar, distribuir professores de maneira mais eficiente e definir prioridades de manutenção.

No campo pedagógico, a inteligência artificial seria empregada para personalizar trilhas de aprendizagem, identificar lacunas de conhecimento e oferecer informações aos professores a partir das avaliações dos alunos. A tecnologia, segundo o plano, não substituiria os docentes, mas funcionaria como instrumento para ampliar a capacidade de identificar dificuldades e direcionar intervenções.

Mais escolas de tempo integral

Outra frente prevista é a ampliação das escolas de tempo integral, tanto em Manaus quanto no interior. Omar lembrou que, nos quatro anos em que esteve à frente do Governo do Estado, foram construídas 24 unidades nesse modelo, além de recursos deixados para obras que foram concluídas posteriormente. Para ele, a expansão também atende famílias nas quais pais e mães precisam trabalhar durante todo o dia.

“Já criamos vários programas educionais de sucesso, como Jovem Cidadão e o Galera Nota 10, políticas voltadas à juventude e à qualidade de vida. Sei como fazer e podemos reestruturar a educação do Amazonas de novo”, concluiu Omar Aziz.