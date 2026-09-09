Semsa alerta para cuidados com a saúde no período de estiagem e fumaça de queimadas

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), alerta a população para a necessidade de redobrar os cuidados com a saúde durante a estiagem e a ocorrência de fumaça causada por queimadas. A combinação de baixa qualidade do ar, altas temperaturas e poluição causa irritação nos olhos e vias aéreas, desidratação e complicações pulmonares e cardíacas. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças preexistentes, como asma e bronquite, são os mais vulneráveis.

De acordo com a subsecretária de Gestão da Saúde da Semsa Manaus, enfermeira Aldeniza Araújo, é essencial que as famílias tomem os cuidados necessários durante este período, evitando ou reduzindo os riscos de adoecimento ou desconfortos causados pela baixa qualidade do ar, que pode comprometer a saúde respiratória e cardiovascular. “Por isso, é necessário reduzir a exposição nos dias em que a qualidade do ar estiver mais comprometida”, orienta.





Aldeniza Araújo recomenda que reduzir a exposição significa evitar ambientes externos quando houver muita fumaça no ar e manter portas e janelas fechadas nos períodos de maior concentração de fumaça. Exercícios ao ar livre também devem ser evitados nos dias de fumaça, em especial aqueles que aumentam a frequência respiratória, como caminhada, corrida e ciclismo.

A subsecretária informa que a hidratação é outra recomendação da Semsa Manaus, com atenção especial a crianças e idosos. Segundo ela, é importante beber água regularmente para manter as vias respiratórias bem hidratadas e proteger os olhos e o nariz para evitar a irritação causada pelos gases tóxicos da fumaça.

“Orientamos não coçar os olhos, manter os ambientes livres de poeira e fuligem e evitar outras fontes de fumaça no ambiente doméstico, como acender cigarros, incensos e queimar lixo no quintal”, destaca.

O uso de máscaras adequadas, como a N95, também pode ajudar a reduzir a inalação das partículas tóxicas, quando a exposição for inevitável.

Os principais sinais de alerta por exposição à fumaça de queimadas, informa Aldeniza Araújo, são tosse, irritação ou dor de garganta, ardência, vermelhidão e lacrimejamento dos olhos, coriza e congestão nasal, dor de cabeça, chiado no peito, falta de ar e piora nas crises de asma e outras doenças respiratórias.

“A orientação da Semsa é procurar uma unidade básica de saúde nos casos em que os sintomas são leves. Em casos de maior gravidade, o usuário deve buscar um serviço de pronto atendimento ou, se se tratar de emergência, chamar o Samu pelo número 192”, ressaltou.

A Semsa Manaus recomenda que a população siga com os cuidados de proteção à saúde durante todo o período de estiagem e que acompanhe os alertas oficiais e as informações sobre a qualidade do ar, reforçando as medidas nos dias mais críticos.