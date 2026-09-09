Instituto Brasil Solidário abre inscrições gratuitas para escolas públicas do Amazonas

O Instituto Brasil Solidário (IBS) está com inscrições abertas para que novas redes públicas de ensino do Amazonas integrem gratuitamente seus projetos educacionais. A organização já atua em três municípios do estado, alcançando 154 escolas e mais de 67 mil estudantes da rede pública.

Agora, o IBS busca ampliar essa presença no Amazonas e convida novas Secretarias Municipais e a Secretaria Estadual de Educação a aderirem à iniciativa, que oferece gratuitamente formações continuadas para professores, materiais pedagógicos, jogos educativos e metodologias próprias já aplicadas em redes públicas de todo o país.





A porta de entrada é o projeto Jogar e Aprender, que utiliza jogos de tabuleiro e cartas para trabalhar educação financeira, letramento matemático e conteúdos de Língua Portuguesa de forma transversal.

Como se inscrever?

Com uma característica única de impacto, com atendimento a 100% de redes de ensino, o primeiro passo para adesão acontece por meio do diálogo com a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação, responsável por formalizar a parceria com o Instituto. A partir dessa etapa, gestores escolares e educadores da rede pública passam a ter acesso a todos os cursos ofertados em rede, além dos materiais pedagógicos doados pelo projeto e entregues diretamente nas escolas.

A porta de entrada para os novos municípios é o projeto Jogar e Aprender, voltado à alfabetização financeira com foco, ainda, no fortalecimento de aprendizagem na idade certa, incluindo matemática e língua portuguesa de forma transversal e com uso de jogos de tabuleiro e cartas.

Nesta etapa inicial, as escolas recebem gratuitamente os jogos educativos Piquenique, Bons Negócios, família PIC$ e PIC$ City, além de acesso aos variados cursos de Introdução ofertados na plataforma de ensino a distância (EAD) do Instituto. A proposta, que conta com formadores certificados pela metodologia do IBS como mentores, busca apoiar outros educadores no desenvolvimento de práticas pedagógicas que estimulem o uso consciente desses recursos, do planejamento pedagógico à tomada de decisões responsáveis desde a infância, incluindo o desenvolvimento de planos de aula.

Após essa primeira fase, os municípios parceiros passam a ter acesso a uma ampla grade de formações EAD gratuitas, que envolve áreas como História da Arte, Desenho e Pintura, Xilogravura, Fotografia, Rádio e Jornal Escolar, Incentivo à Leitura, Música, Oficinas Criativas, Primeira Infância, Cantinhos da Leitura, Teatro de Bonecos, Planejamento Pedagógico, Cidadania e Políticas Públicas, Educação Inclusiva e Leitura com Jogos, entre outras.

“O projeto nasce do entendimento de que a educação precisa ser contínua, conectada à realidade dos territórios e construída em rede com propósito no chão da escola. Quando um município se engaja, nosso objetivo é alcançar toda a rede pública, garantindo acesso às formações, aos materiais e ao acompanhamento necessário para que as práticas tenham continuidade e impacto real no cotidiano escolar”, afirma Luis Salvatore, presidente do Instituto Brasil Solidário.

Em Tefé, onde o projeto já integra a rotina de escolas da rede pública, a metodologia vem sendo adaptada à realidade local. O professor Jukson Ferreira Urbano, que atua com Educação Escolar Indígena na Terra Indígena Barreira da Missão e pertence ao povo kambeba, utiliza os jogos e as formações do IBS em atividades que conectam Educação Financeira, sustentabilidade e conteúdos escolares aos saberes do território.

“Os jogos possibilitaram que os estudantes refletissem sobre a administração dos recursos familiares e comunitários, sempre respeitando os valores culturais do povo kambeba e a relação de cuidado com a natureza. De forma prática e divertida, os alunos passaram a compreender a importância de organizar o orçamento, economizar, praticar o consumo consciente e valorizar o trabalho coletivo”, afirma o educador.

A adesão ao projeto não envolve nenhum custo para os municípios ou para as escolas atendidas. A viabilidade da oferta gratuita em todo o território nacional é garantida por meio de uma Aliança pela Educação, formada por instituições e empresas privadas que apoiam a expansão das ações no Brasil e na América Latina, como Bank of America, Nubank, INPASA, Instituto Ultra (Ultragaz, Ultracargo, Ipiranga e ICONIC), Motiva, Instituto XP, CAIXA Consórcio, Palmeirinha Ação Social, John Deere, Cescon Barrieu, Too Seguros, Veirano Advogados, Newave Energia e Beacon School.

Como contrapartida, o projeto solicita além do desenvolvimento de políticas públicas específicas de educação local, o engajamento da gestão local na mobilização das escolas e no uso dos materiais doados, além da inscrição de ao menos três representantes por escola beneficiada nas formações EAD, garantindo a continuidade das ações em rede. Para isso, são assinados termos de cooperação e parceria de 5 anos, renováveis.

As empresas mantenedoras do projeto e municípios acompanham a evolução dos educadores, alunos e cidades da rede, com monitoramento de ações, indicadores e dados que alimentam, ainda, o sistema da gestão pública envolvida, garantindo resultados de impacto, como melhorias nas habilidades socioemocionais e no desempenho escolar, em curto, médio e longo prazo.

As inscrições seguem em fluxo contínuo com quatro ciclos anuais formativos. Os municípios interessados podem se cadastrar por meio dos canais oficiais do Instituto Brasil Solidário (@brasilsolidario) ou do projeto Jogar e Aprender (@vamosjogareaprender), onde está disponível o formulário de adesão: https://forms.office.com/r/74Y7MziKPN.

Após o envio do interesse, a equipe do Instituto entra em contato para apresentação do projeto e agendamento de reunião com os gestores municipais.

O Instituto Brasil Solidário desenvolve seus programas e projetos em parceria com empresas, institutos e fundações comprometidos com a transformação social por meio da educação, da cultura e do desenvolvimento sustentável. Entre seus parceiros estão Bank of America, Nubank, Inpasa, Instituto Ultra (Ultragaz, Ultracargo, Ipiranga e ICONIC), Instituto Motiva, CAIXA Consórcio, Palmeirinha Ação Social, John Deere, Cescon Barrieu, Too Seguros, Veirano Advogados, Newave Energia e Beacon School. A organização também conta com o apoio institucional do Instituto Sertões, Instituto Venturi e Instituto Millenium.

Mais informações e contato para gestores públicos:

[email protected]

Sobre o Instituto Brasil Solidário (IBS)

Organização social de interesse público, com 25 anos de experiência em educação no território brasileiro e América Latina e missão de contribuir com o desenvolvimento econômico, social e sustentável. Atua para potencializar habilidades socioemocionais e o desenvolvimento cognitivo, na perspectiva da formação continuada de educadores e por meio de projetos de impacto, do letramento de crianças, Ensino Básico e aos jovens no Ensino Médio. Com propostas mobilizadas em escolas públicas dos 26 estados do Brasil, as atividades integram as mais diversas áreas na educação complementar: Incentivo à leitura, Arte e Cultura, Educação Ambiental, Educação Financeira, Saúde, Educomunicação, Cidadania e Empreendedorismo. O IBS consolida-se como uma organização de impacto social de referência no Brasil e na América Latina com o projeto Vamos Jogar e Aprender e jogos da família PIC$.