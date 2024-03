Terceira parcela do ISS para autônomos vence nesta quinta-feira, (28)

Nesta quinta-feira, 28/3, vence a terceira parcela do Imposto Sobre Serviços (ISS) para os profissionais autônomos e sociedades uniprofissionais cadastradas na base de contribuintes da Prefeitura de Manaus. Caso o contribuinte não tenha em mãos suas guias de pagamento, as mesmas poderão ser impressas diretamente no portal de serviços: manausatende.manaus.am.gov.br.





“O pagamento do tributo dentro do prazo de vencimento evita a incidência 0,33% de juros ao dia, mais a multa de 1% sobre o valor de lançamento”, alertou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes.

Para mais informações, a central para atendimento tributário da Prefeitura de Manaus está disponível por meio do telefone 156, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h.