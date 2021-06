Terceiro Setor terá cursos por meio do Cetam

O Terceiro Setor, que abriga que abriga Organizações Não-Governamentais (ONGs), associações comunitárias, clubes de mães, entre outros organismos sem fins lucrativos, é o público-alvo de cursos profissionalizantes do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Para cumprir a determinação do governador Wilson Lima, a autarquia tem buscado firmar parcerias com diversos setores e segmentos.

Nos últimos dois anos, o Cetam fechou parcerias com 87 organizações do terceiro setor e, em 2021, o órgão quer aumentar esse atendimento pelo menos três vezes. Nesta semana, o Cetam deu início ao cumprimento dessa meta com um chamamento público para atrair mais organizações do terceiro setor.

Para marcar a iniciativa, o diretor-presidente da autarquia, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, assinou cinco convênios com entidades filantrópicas. “Ampliar a oferta de cursos é uma orientação do governador Wilson Lima. Uma das formas dessa ampliação são essas parcerias com entidades do terceiro setor, que iremos fortalecer ainda mais. O Cetam está de portas abertas e buscando mais entidades desse segmento para firmar acordos”, destacou o presidente.

Além das parcerias com o terceiro setor (87), o Cetam também firmou termos de cooperação técnica com outros órgãos do governo, num total de 75 parcerias, e com instituições privadas que somam 46 acordos. Com isso, a autarquia tem 208 termos para a oferta de cursos firmados com diversos segmentos no Amazonas.