Terror – Cadáveres são encontrados decaptados em área de mata do Japiim

Manaus – No inicio da tarde de domingo, (07), dois corpos do sexo masculinos, foram encontrados em uma área de mata nos fundos da Secretária de Educação do Estado, (SEDUC), após uma denúncia anônima. Os policiais militares da 3° Companhia Interativa Comunitaria de Polícia, (CICOM), receberam a informação de que no local estariam dois corpos enterrados.

Com base nas informações, os policias foram até o local e acabaram encontrando as vítimas decaptadas e com as mãos amarradas para trás. Os militares do Corpo de Bombeiros do Amazonas, (CBMA), foram acionados e conseguiram remover os corpos onde logo em seguida foram entregues para o Instituto Médico Legal, (IML). O crime brutal deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

Por Correio da Amazônia

Foto: Divulgação