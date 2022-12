Tornado atinge o Catar durante treino da seleção da Inglaterra; vídeo

Um enorme tornado atingiu o Catar durante a preparação da seleção da Inglaterra para a partida contra a França, válida pelas quartas de final da Copa do Mundo.

O fenômeno foi visto na cidade industrial de Ras Laffan, cerca de 80 quilômetros de Doha. A localidade também fica a menos de meia hora de carro do estádio Al Khor, o mais ao norte das sedes da Copa.

O Departamento de Meteorologia do Catar, que foi o responsável por compartilhar as imagens, confirmou que, além do tornado, chuvas torrenciais altamente incomuns atingiram a localidade. Com isso, estradas em Ras Laffan foram inundadas.

Os tornados são extremamente raros no Catar. De acordo com o Índice de Risco Mundial, o país tem o menor nível de ameaça de desastres naturais do mundo.

Um usuário do Twitter também compartilhou uma foto de uma enorme pedra de granizo.

A precipitação média anual do Qatar é de apenas 75 mm por ano. Enquanto isso, a precipitação média mensal é de apenas 5,9 mm e, durante a estação seca, entre junho e outubro, a chuva é quase inédita.

