Traficante é assassinado no Centro de Manaus

MANAUS – André Leite Colares, foi executado com três tiros pelo corpo na Avenida Sete de Setembro, esquina com Epaminondas, bairro Centro, zona Sul de Manaus. O fato aconteceu por volta das 19h, no momento em que a vítima estava vendendo drogas na localidade.

André foi surpreendido por ocupantes de um carro modelo Renault preto, onde somente um ocupante desceu e atirou contra a vítima que morreu na hora. Ao lado do cadáver, foi encontrado trouxinhas de drogas o que caracteriza que o mesmo estava vendendo entorpecentes na rua.

O crime têm características de acerto de contas do tráfico de drogas, o que ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestro, (DEHS).

Por Correio da Amazônia