Traficante é preso com grande quantidade de drogas na Colônia Oliveira Machado

MANAUS | Na noite de quinta-feira, (7), a equipe Força Tática em patrulhamento pela rua São Geraldo, no bairro Colônia Oliveira Machado, avistou um homem em atitude suspeita, onde foi realizada a abordagem. Durante a busca pessoal foi encontrado no bolso do acusado, uma porção média de maconha tipo skunk.

Foi perguntado do mesmo se possuía mais entorpecente e o acusado de 21 anos, informou que estava guardando o restante da droga numa casa abandonada no beco São Geraldo. A equipe então deslocou junto com o mesmo até o local informado e lá foi encontrado o restante do material.

Foi dada voz de prisão ao acusado que logo em seguida foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para os procedimentos cabíveis. Com o elemento foi encontrado;

11 tabletes de maconha skunk

– 02 porções média de cocaína

– 05 porções médias maconha skunk

– 01 Balança de precisão