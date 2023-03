TRAGÉDIA | 8 morrem soterrados no Jorge Teixeira após deslizamento de terra

MANAUS – Uma tragédia ocorreu na noite de domingo, (12), por volta das 20h. Um deslizamento de terá e atingiu aproximadamente vinte barracos que ficavam nas proximidades da rua Topázio, e também da rua Pingo d’água, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo moradores, durante a tarde, um sinal de deslizamento já teria ocorrido, já por volta das 20h o barranco cedeu ainda mais vindo a atingir as casas.

Quatro crianças e quatro adultos acabaram morrendo soterrados. Equipes do Corpo de Bombeiros, Prefeitura e Defesa Civil, estiveram no local onde realizaram todos os procedimentos de resgate. As buscas continuam no local durante toda a madrugada desta segunda-feira, (13), e deve seguir por todo o dia.

TEXTO: Correio da Amazônia