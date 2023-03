Cadáver é encontrado boiando com as mãos e pernas amarradas em igarapé

MANAUS – No final da tarde de domingo, (12), um cadáver do sexo masculino, foi encontrado boiando em um igarapé que fica situado nas proximidades da avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Moradores da área avistaram um cadáver descendo o Igarapé após a forte chuva que atingia a cidade. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, (CBMA), esteve no local onde resgatou o cadáver e posteriormente entregou para o IML.

A vítima estava com os pés e mãos amarrados. O caso deve ser investigado pela equipe da Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS).

TEXTO: Correio da Amazônia