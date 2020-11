TRE-AM solicita tropas federais para atuarem no segundo turno

Para garantir a segurança durante o segundo turno das eleições em Manaus, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) já solicitou o envio de tropas federais. A autorização, agora, depende do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A 1ª Zona Eleitoral justificou o pedido com a redução do contingente policial e com as medidas de combate ao coronavírus. Para o procurador regional eleitoral Armando Costa, o pedido é imprescindível. O governador do Amazonas, Wilson Lima, também é favorável à solicitação.

Durante o primeiro turno, 41 municípios amazonenses tiveram o auxílio das tropas federais. O número representa 66% do total de cidades do Estado.